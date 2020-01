Os eleitores que não tiveram a biometria reconhecida durante as votações das Eleições 2018 devem comparecer, até maio de 2020, ao cartório eleitoral para atualização, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE).

Para isso, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral portando o documento oficial de identificação e título de eleitor.

Segundo o TRE-SE, o problema de identificação biométrica acontece, geralmente, por algum desgaste na digital, maneira de posicionar o dedo no terminal de identificação, qualidade da coleta da biometria ocorrida no cartório, entre outros.

Ainda de acordo com o Tribunal, 153 mil sergipanos não foram identificados biometricamente nas eleições do último ano, o que equivale a 11,97% do eleitorado do estado. Isso faz com que os mesários precisem liberar manualmente, mas o processo é feito de maneira criterioso pelo presidente da seção eleitoral, com checagem dos dados pessoais, esclarece o TRE-SE.