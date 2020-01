No começo deste ano, o Projeto Be Unique, vinculado ao Rotaract Club de Lagarto, divulgou as datas para as crianças e jovens de baixa renda interessados em participar de um curso gratuito de inglês no município.

Segundo o informe, as inscrições estarão abertas entre os dias 18 e 25 de janeiro e os interessados deverão se dirigir até a sede do Rotary Club de Lagarto, no período da manhã, e apresentar: Boletim escolar, RG, CPF, uma foto 3×4 e o comprovante de residência.

Já as aulas estão previstas para iniciarem no mês do fevereiro, enquanto o curso terá a duração de dois anos e será ministrado por três jovens lagartenses que se voluntariaram. Juntos, os monitores acumulam vasto conhecimento em língua inglesa, que fora adquirido em escolas especializadas, universidade e programas internacionais.

Cabe destacar que o Projeto Be Unique é uma iniciativa sem fins lucrativos e que tem o objetivo de diminuir as lacunas entre aqueles que podem e os que não podem custear uma formação em língua inglesa, bem como ampliar as perspectivas de trabalho dos jovens lagartenses.

