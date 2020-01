Na última sexta-feira, 03, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) anunciou que fará um investimento de R$ 31 milhões na segurança estadual. Segundo o órgão, o investimento somente será possível, porque Sergipe cumpriu com as exigências previstas em lei federal para o recebimento dos recursos junto ao Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP).

A SSP/SE ainda destacou que o cumprimento de tais exigências foram o resultado “de um trabalho minucioso desenvolvido pela Assessoria de Planejamento (Asplan) e dos departamentos similares das Instituições vinculadas à SSP”. Com isso, foram angariados exatos R$ 31.402.524,08 de recursos, sendo R$ 11.198.404,00 por meio do Fundo a Fundo e R$ 20.204.120,08 com a celebração de Convênios federais ambos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Diante disso, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe informou que investirá os cerca de R$ 11 milhões no enfrentamento à criminalidade e valorização profissionais do servidores da Segurança Pública. “A valorização passa pela consolidação e investimento numa rede que trata do atendimento psicossocial dos servidores da Segurança Pública. A ideia é realizar um investimento no Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps), a fim de desenvolver ações voltadas à prevenção de saúde e manejo de estresse”, detalhou a pasta.

Enquanto os quase R$ 20 milhões firmados em convênios servirão para garantir a compra de novas viaturas para o policiamento ostensivo da PM e para os serviços do Corpo de Bombeiros, a exemplo da compra de motos aquáticas e equipamentos operacionais. Prevê ainda aquisição de coletes e munições para a Polícia Civil e equipamentos de informática e mobiliário para a Coordenadoria Geral de Perícias.

Cabe destacar que o Fundo Nacional de Segurança Pública tem como objetivo garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.