Neste sábado, 4, o ex-atleta Márson Rubens Félix, popularmente conhecido por Belo, faleceu. Segundo informações, ele residia em Lagarto e estava internado lutando contra um câncer.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, Belo era natural do município de Propriá e nos gramados ajudou a Associação Olímpica de Itabaiana a conquistar o título do Campeonato Sergipano de Futebol, em 1969.

Já na década de 1970, ele deixa o time serrano para vestir a camisa do Lagarto Esporte Clube, chegando a compor o elenco vice-campeão do ano de 1972, sendo responsável por marcar sete gols.

Além disso, Belo chegou a jogar pelo time lagartense na partida inaugural do Estádio Paulo Barreto de Menezes, em 14 de março de 1971. Nessa época, ele foi companheiro dos melhores zagueiro central, meia direita e centroavante do Sergipão do ano seguinte: Israel, Dequinha e Ginaldo, respectivamente.

Apesar da sua carreira de vitórias, Belo parece ter se encantado por Lagarto. Tanto é que desde aquela época decidiu constituir a sua vida no município, onde criou laços de amizade e acabou sendo lembrado por suas histórias e brincadeiras.

No entanto, com o falecimento, seu corpo será velado no Velatório Planfam Marcelino localizado na Av. Presidente Vargas. Já o Sepultamento será neste domingo, 5, às 8h no Cemitério Paroquial Nossa Senhora da Piedade.