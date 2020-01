As vésperas do início da Campeonato Sergipano, vários clubes sergipanos promoveram partidas amistosas a fim de alinhar o elenco e corrigir os últimos detalhes antes do início da competição.

Desses jogos, o Itabaiana empatou em 2 a 2 com o Atlético de Alagoinhas, em pleno Estádio Etelvino Mendonça; o atual campeão sergipano Frei Paulistano perdeu por 1 a 0 para o Sergipe, no João Hora de Oliveira, em Aracaju.

Já o Lagarto Futebol Clube perdeu por 1 a 0 para o amador Bandidos FC, de São Domingos, no Estádio Estadual Albano Franco, em Simão Dias. Enquanto o seu primeiro adversário do Sergipão 2020, o Dorense, venceu a seleção de Nossa Senhora da Glória por 2 a 0, em pleno Estádio Ariston Azevedo, em Dores.

Sergipão 2020 inicia neste sábado

Os amistosos desse final de semana foram os últimos da pré-temporada. Agora o foco dos clubes segue para a grande estreia que está prevista para às 16h, deste sábado, 11. Nesta data, o Lagarto FC enfrentará o Dorense, fora de casa.

Além desse jogo, a primeira rodada do estadual contará com os duelos entre Boca Júnior e Frei Paulistano, Sergipe e Confiança, e América de Pedrinhas e Itabaiana.