Após estrear com vitória em sua primeira partida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, o Confiança entrou em campo, no último domingo, 5, para enfrentar o Sertãozinho em jogo que valia vaga para a próxima fase da competição, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Os sergipanos abriram o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, após o atacante Juan chutar de fora da área e contar com uma ajudinha do goleiro adversário. Os paulistas empataram aos 15 minutos da segunda etapa, depois que Bruno bateu uma falta rasteira, a bola passou por todo mundo e enganou o goleiro do Dragão.

O Confiança ainda teve a chance de voltar a frente do placar aos 32 minutos do segundo tempo, quando o atacante Davi foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. O atacante Cristian se encarregou da cobrança, mas parou na defesa do goleiro Maicon.

Nos minutos finais, Guilherme matou a bola no peito depois de um cruzamento e chutou para o gol, a bola quicou e enganou o goleiro Ruan que não conseguiu defender, e a partida terminou em 2 a 1 para os donos da casa.

Com a derrota, o Confiança ocupa agora a terceira colocação do grupo 18, atrás do Goiás com a mesma pontuação, mas com maior saldo de gols, e do Sertãozinho que lidera com 4 pontos. O Penapolense aparece na lanterna com apenas um ponto em dois jogos até aqui.

Desclassificação

Quem também entrou em campo no último domingo foi o time do Socorro que enfrentou o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. A equipe precisava da vitória para evitar a eliminação precoce na Copinha.

Entretanto, quem saiu na frente foram os donos da casa, aos 44 do primeiro tempo, após o camisa 10, Matheus Canhota, acertar um belo chute de fora da área e acertar o ângulo, anotando 1 a 0 para o Galo.

Já o segundo gol do Ituano saiu aos 25 da segunda etapa, após uma cobrança de falta de Matheus Canhota que lançou na área para que João Lucas aproveitasse e marcasse de cabeça na segunda trave, fechando o placar em 2 a 0.

Com o resultado, o Socorro ocupa a lanterna do grupo 15, ainda sem marcar pontos na competição. Já o Ituano está em segundo com seis pontos, mesmo número do líder Fluminense que está na dianteira pelo maior saldo de gols. O Vilhense ocupa a terceiro colocação, também sem pontuação até o momento. Com isso, tanto o Socorro quanto o Vilhense já estão desclassificados.

Próximos jogos

Pela última rodada da primeira fase, o Confiança encara o Penapolense na próxima quarta-feira, 8, às 18h, enquanto Goiás e Sertãozinho se enfrentam às 20h15. Já o Socorro enfrenta o Vilhense às 17h, em um confronto de eliminados, e Fluminense e Ituano disputam a liderança do grupo às 19h15.