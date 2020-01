A Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) conta com R$ 31 milhões em caixa oriundos de recursos que compõem o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) arrecadados coma exploração de loterias.

Esse fundo tem como objetivo garantir recursos para projetos, ações e atividades relacionados a segurança pública e prevenção à violência com base nas diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. o Fundo, de exatos R$ 31.402.524,08 de recursos, sendo R$ 11.198.404,00 proveniente do Fundo a Fundo e R$ 20.204.120,08 através da celebração de Convênios federais, ambos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A assessora de Planejamento da SSP, Alessandra Fabiana, explica que ao contrário de outros estado, Sergipe conseguiu cumprir as exigências previstas em lei federal para a obtenção do recurso. Segundo ela, ainda houve um aditivo em relação aos valores inicialmente previstos, alcançando os patamares conforme os eixos definidos pelo MJSP.

O valor de cerca de R$ 11 milhões será destinado ao enfrentamento a criminalidade e valorização profissional dos servidores da Segurança Pública, através da consolidação e investimento no Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps), responsável por desenvolver ações de prevenção de saúde e manejo de estresse desses servidores.

Os outros R$ 20 milhões serão para a compra de novas viaturas para o policiamento ostensivo da PM e para o serviço do Corpo de Bombeiros, com a aquisição de motos aquáticas e equipamentos operacionais. O planejamento também prevê a compra de munições e coletes para a Polícia Civil, além de equipamentos de informática e mobiliário para a Coordenadoria Geral de Perícias.