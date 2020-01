Aproveitando suas férias, o atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa, visitou o CT do Lagarto, onde conversou com jogadores e a comissão técnica da equipe que estreará em breve no Campeonato Sergipano.

Durante a visita em sua cidade natal, o craque dos colchoneros brincou e tirou fotos com os atletas do Verdão.

Diego Costa está se recuperando de uma cirurgia para o tratamento de uma hérnia de disco cervical. Além disso, segundo divulgado pelas redes sociais do Lagarto, o atacante está aproveitando o recesso de final de ano para recarregar as energias com a família.

A estreia do Verdão no Sergipão 2020 será contra a equipe do Dorense, no dia 11 de janeiro, às 16h, no estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora Dores.

Já no primeiro confronto pela Copa do Brasil, os comandados do técnico Ranielle Ribeiro enfrentam o Vila Nova-RJ. O Verdão será o mandante e precisará da vitória para se classificar para a próxima fase, por conta do critério que leva em conta o ranking de clubes da CBF. Ainda sem data definida, o jogo acontecerá entre os dias 5 e 12 de fevereiro.