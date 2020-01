Segundo levantamento realizado pelo ‘Impostômetro’ da Associação Comercial de São Paulo (ASCP), Lagarto arrecadou mais de R$ 17,2 milhões em impostos no ano de 2019. Isso equivale a cerca de R$ 2 milhões a mais do que em 2018.

Ainda de acordo com os números, Lagarto foi o município da região centro-sul que mais recolheu impostos no ano passado, seguido por Tobias Barreto (R$ 8,7 milhões); Simão Dias (R$ 6,4 milhões); Riachão do Dantas (R$ 1,3 milhão); e Salgado (R$ 1,2 milhão). Ou seja, Lagarto arrecadou quase a mesma quantia que os demais municípios da região juntos, que somam R$ 17,8 milhões.

Aracaju é quem lidera o ranking do estado com mais de R$ 659 milhões de impostos recolhidos; seguido por Nossa Senhora do Socorro com mais de R$ 50 milhões; Barra dos Coqueiros com arrecadação superior a R$ 44 milhões; e Laranjeiras com cerca de R$ 19 milhões; Carmópolis aparece logo atrás com mais de 18,7 milhões; e Lagarto ocupa a sexta colocação.

Já o estado de Sergipe arrecadou mais de R$ 12,1 bilhões em impostos em 2019, o que corresponde a 0,43% do que foi recolhido em todos os estados brasileiros. Em comparação a 2018, o estado arrecadou R$ 1 bilhão a mais.

Impostômetro

O Impostômetro foi criado em 2005 pela Associação Comercial de São Paulo (ASCP) com o objetivo de estimar o valor de impostos, taxas, contribuições e multas pagos pelos brasileiros à União, estados e municípios.