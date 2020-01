A melhor maneira de aprender a jogar poker é praticar. Muitos casinos online oferecem dinheiro virtual, ou algum bônus, que permite você jogar sem gastar dinheiro do seu bolso.

Como sabemos, há muitas variações deste jogo. Entre todas elas, a melhor versão para entrar no mundo do poker, é o Texas Hold’Em. Apesar do jogo de poker depender muito da sorte nas cartas em que os jogadores recebem, também deve ter um pouco de habilidade.

Vamos ver agora os passos para jogar poker.

Big e Small Blind

O jogo sempre começa no sentido horário com os jogadores sentados depois do dealer. Os primeiros dois jogadores devem apostar o famoso Big Blind e o Small Blind, antes mesmo das cartas serem distribuídas. Após isso, as cartas são distribuídas e começa o jogo.

Call, Raise e Fold

Após as cartas serem distribuídas, duas para cada um, os jogadores olham elas e decidem se entrar na rodada ou não.

Call: significa pagar o mesmo valor correspondente ao Big Blind e entram no jogo.

Raise: decidem entrar na rodada aumentando o valor da aposta inicial.

Fold: não entram na rodada colocando suas cartas em frente ao dealer.

Após todos os jogadores decidirem, são distribuídas as cartas comunitárias, que são cinco.

Flop

O Flop é o nome das três primeiras cartas comunitárias que são distribuídas ao mesmo tempo viradas para cima. Após isto, outra rodada de apostas começa.

Check, Raise e Fold

Estas são as opções de apostas logo após o Flop e as seguintes rodadas.

Check: manter-se na rodada sem realizar apostas

Raise: manter-se na rodada e aumentar a aposta. Os jogadores, após ser feito um raise, podem somente realizar Call, Raise ou Flop.

Fold: abandonar a rodada

Turn

Após a rodada de apostas anterior, é hora de distribuir a quarta carta comunitária, chamada Turn. Os jogadores mais uma vez podem fazer check, raise e fold.

River

O River é a quinta carta comunitária distribuída na mesa virada para cima. Os jogadores, logo após o River, fazem suas últimas apostas.

O Showdown

O showdown é o momento onde os jogadores que permaneceram apostando até o final, mostram suas cartas. O jogador com a mão mais forte utilizando as cinco cartas mais altas, ganha o pote.

Após isso, as cartas são recolhidas e os Big Blinds e Small Blinds movem-se ao próximos da mesa em sentido horário, onde são forçados a realizarem as apostas iniciais. As cartas são embaralhadas e começa uma nova rodada.

Poker em cassino físico ou poker online?

Se você é novato, provavelmente a versão online seja a melhor maneira de começar a jogar poker. No poker físico, você deve aprender a arte de blefar, já que os seus adversários estarão controlando cada reação sua após receber uma carta. No poker online, você não precisa se preocupar com isso.

A emoção de jogar em ambas versões é a mesma. No poker online você estará jogando no conforto de sua casa, e saberá apenas os nomes ou apelidos dos jogadores que estão na mesma mesa que você.

Sem importar a versão que você jogar, o bom mesmo é jogar poker.