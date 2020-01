Na última segunda-feira, 06, o Prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, homologou o concurso público para preenchimento de vagas existentes no quadro efetivo de pessoal do Serviço Público do Município.

O concurso ofertou 150 vagas em áreas como a Saúde, Assistência Social, Obras e Administração, com oportunidades para todos os níveis de conhecimento, além de ter sido organizado pelo Serviço de Processamento de Dados (Seprod).

Após a homologação, o prefeito Diógenes gravou um vídeo, onde lembrou que este é o terceiro concurso público realizado pela sua gestão, além de ter feito um apelo aos novos servidores municipais de Tobias Barreto.

“Aproveito a oportunidade para desejar a todos que estão chegando que sejam grandes colaboradores, e que contribuam com o desenvolvimento de nosso município”, disse o prefeito.

Com a homologação, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto afirmou que o próximo passo da Administração é fazer o cronograma para iniciar as nomeações, pautadas na responsabilidade. Já o concurso público tem validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período.