O vereador Gustavo Américo Máximo Santana Costa (MDB), popularmente conhecido por Gustavo Bispo, renunciou ao seu mandato na Câmara Municipal de Vereadores de Itabaiana.

A medida foi confirmada pelo mesmo à imprensa serrana. Segundo ele, o motivo da renúncia foi a sua aprovação em um concurso público da Universidade Federal de Roraima, que inviabiliza a sua atuação devido a distância entre os Sergipe e Roraima.

Gustavo Bispo ainda afirmou que a sua carta-renúncia foi entregue no último dia 26 de dezembro de 2019. No entanto, como a Câmara Municipal de Itabaiana está de recesso, ela será lida na sessão plenária do próximo dia 04 de fevereiro, a primeira sessão do ano.

Com a renúncia de Gustavo, assumirá o mandato Fabio de Jesus, conhecido como Fabinho do Abrigo, que ficou como primeiro suplente da coligação Mais Progresso com Liberdade, ao obter 1134 votos.