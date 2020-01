No próximo dia 17, 18 e 19 de janeiro, o povoado Campo do Crioulo, zona rural de Lagarto, sediará a exposição de arte e cultura denominada “Crioulos Artes 2020”. O evento será realizado a partir das 18h, na Sede da Zabumbambus Cultural.

Segundo a organização, o evento contará com a exposição de pinturas de artistas locais, a exemplo do Gildecio Costaeira, que apresentará a sua série de pinturas denominada “As criaturas da Terra”, que foi exposta na Expoarte São Paulo em novembro de 2019.

Além disso, o Crioulos Artes 2020 contará com o lançamento do livro Brado Livre, de autoria de Enoque Araújo; a apresentação circense do artista Adriano Souza, além de uma palestra e uma mesa de diálogos sobre os temas: Africanidade em Sergipe, com Pedro Neto; e Cultura Regional, com os a presença de professores locais.

Já no quesito musicalidade, são esperadas as apresentações de Michel Cardoso, Marcelo Zane, Afonso Augusto, Walt Souza, Neto Ribeiro, Neris Mangaba, e Zambumba do Crioulo.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o artista Gidelcio Costaeira, que também faz parte da organização, lembrou que o evento é realizado desde a década de 1990, pelos cidadãos daquele povoado tendo o mesmo como fonte de inspiração para a produção e apresentação de suas artes.

“A nossa expectativa é que a comunidade sinta que a arte e a cultura podem estar em qualquer lugar e que podemos fazer com que todos possam participar desta mostra introduzindo as crianças, jovens e adultos para o mundo melhor”, completou Costaeira.