Entre os dias 23 e 26 de janeiro, o Parque Gabriel Mota, situado no povoado Pedra Légua, município de Itabaianinha, na região Sul de Sergipe, realizará a sua IV Vaquejada. Com 200 mil em prêmios, o evento deve reunir profissionais e amantes do esporte de Sergipe e da Bahia.

Além do esporte, os amantes de uma boa festa poderão curtir quatro grandes shows no sábado, dia 25 de janeiro. Na oportunidade se apresentarão os seguintes cantores: Weliton Gordinho, Samyra Show, Unha Pintada e Mano Walter.

Já os ingressos podem ser adquiridos nos municípios de Itabaianinha (Oliver Calçados, Jona Bella acessório, povoado Jardim: Gleydson Modas; povoado Ilha: Lanchonete de Leyde; e povoado Poxica: Mercadinho Bom Preço), Tomar do Geru (Dezon Fashion), Umbaúba (Iza Biju), Boquim (Ótica Santa Helena) e Tobias Barreto (Lanchonete Disneylândia).