A Federação Sergipana de Futebol (FSP) divulgou o calendário do Campeonato Sergipano 2020. Com isso, estão definidas as datas e horários dos jogos do Lagarto até a quarta rodada.

O verdão já inicia sua jornada no estadual no próximo sábado, 11, quando enfrenta a equipe do Dorense, às 15h30, em Nossa Senhora das Dores.

O próximo jogo será no dia 18, às 15h30, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Simão Dias, onde o Lagarto mandará seus jogos até a conclusão da reforma de seu estádio. A equipe enfrenta o América de Pedrinhas.

No dia 21, o verdão vai até Aracaju encarar o Confiança, que este ano disputará a série B do Campeonato Brasileiro. O palco do confronto, que acontece às 20h, será o Estádio Estadual Lourival Baptista, popular Batistão.

No dia 1° de fevereiro, os comandados do técnico Ranielle Ribeiro jogam contra o Boca Júnior, às 15h30, na cidade de Carmópolis.

Depois disso, o Lagarto joga em casa contra o time do Sergipe, e depois pega o Frei Paulistano, atual campeão sergipano. O último jogo divulgado pela FSP será fora de casa, contra o Itabaiana. As datas e horários destas últimas partidas ainda serão definidos.