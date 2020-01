Os pais e responsáveis que desejarem matricular seus filhos em uma das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Lagarto têm até o próximo dia 17 de janeiro para realizar o procedimento. Segundo a Prefeitura de Lagarto, ele pode ser realizado na unidade de ensino desejada.

Para isso, no ato da matrícula, os pais devem apresentar os seguintes documentos: Declaração da escola ou Transferência; Cópia da certidão de nascimento ou RG e CPF; Cópia do RG e CPF de pais ou responsável; 3 (três) fotos 3×4 do estudante; Cópia do cartão do SUS; Cópia do Cartão do Bolsa Família; Cópia do comprovante de residência e Cópia do Cartão de Vacinação.