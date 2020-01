O Sergipe é mais um time do estado eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe encarou o Cruzeiro na última terça-feira, 6, na Arena Barueri e acabou derrotada pela equipe mineira.

A raposa esteve melhor na partida desde o começo, mas encontrava dificuldades para furar a defesa sergipana, tanto é que aos 37 minutos do primeiro tempo o técnico Célio Lúcio fez duas modificações na equipe.

As substituições surtiram efeito e cinco minutos depois, o Cruzeiro marcou com Matheus Pereira que mandou de primeira para o gol, após um rebote de escanteio. Logo na sequência, o mesmo jogador cruzou para a área e o zagueiro sergipano empurrou para a própria rede, marcando um gol contra.

O mineiros voltaram do intervalo mostrando que ainda não estavam satisfeitos e marcaram o terceiro logo no primeiro minuto da segunda etapa com o capitão da equipe, Marco Antônio, fechando o placar em 3 a 0 para o Cruzeiro.

A raposa ainda teve chance de ampliar o placar aos 42 minutos, após uma cobrança de pênalti batida por Alexandre Jesus e defendida pelo goleiro Alisson, ficando por isso mesmo.

Próximo jogo

Com a derrota, o Sergipe, assim como o Socorro, está eliminado da Copinha. A última partida da equipe na competição será na próxima sexta-feira, 10, contra o Trindade-GO, às 14h45 na Arena Barueri. O vermelhinho ocupa a última colocação do grupo 27, atrás do Trindade, ambos fizeram duas partidas e não pontuaram. Oeste e Cruzeiro têm seis pontos, mas o time paulista lidera pelo saldo de gols.