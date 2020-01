A Polícia Militar e a Federação Sergipana de Futebol (FSF) estiveram reunidos na última terça-feira, 7, no Quartel do Comando Geral (QCG) para reafirmarem e finalizarem as estratégias de segurança para a temporada 2020.

A PMSE garantiu presença em todos os eventos esportivos promovidos pela FSF, incluindo o Campeonato Sergipano que terá início no próximo sábado, 11. Segundo o presidente da FSF, Milton Dantas, a Polícia Militar vem prestando um excelente serviço para a sociedade sergipana, especialmente aos torcedores, que podem levar seus familiares com tranquilidade para os estádios.

Já o comandante da PMSE, coronel Marcony Cabral, disse que a corporação está preparada para garantir a segurança de todos os torcedores, atletas e profissionais envolvidos na competição. “Essa parceria entre a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e a Federação de Futebol tem dado bons resultados. Graças a Deus, hoje, somos referência nacional em termo de segurança para as pessoas que frequentam os estádios”.

Ainda de acordo com o comandante da PMSE, a segurança começa muito antes das partidas, passando pelo entorno do estádio, ruas adjacentes, terminais de ônibus, e atenção aos atletas e profissionais de imprensa.

Além da atuação do policiais nas unidades especializadas, seja pelo policiamento a pé ou motorizado, a segurança também será reforçada com monitoramento de um drone que já vem sendo utilizado desde a última temporada, com imagens em tempo real para total registro das ações.