O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Simão Dias convoca as Entidades da Sociedade Civil, representantes dos usuários ou de organizações de usuários da assistência social, representantes de entidades e organizações de assistência social, representantes de entidades de trabalhadores da área da assistência social, juridicamente constituídas, com sede ou atuação no Município de Simão Dias, para o Fórum de Eleição das Entidades e representantes da sociedade civil para compor o CMAS – Gestão 2020/2022.

A eleição dos representantes que integrarão o CMAS do Município de Simão Dias acontece através de Fórum de Eleição, que será realizado no dia 24 de janeiro, às 9h em primeira convocação e 9h30 em última convocação, no Auditório do Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos – CREJA Professor Marcos Ferreira (Supletivo), situado a Rua Júlio Manoel de Oliveira, n°752, Simão Dias.

O Edital encontra-se publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Simão Dias, edição 1460, do dia 6 de janeiro, sendo fixado nos murais da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, CRAS I e II, CREAS e demais Secretarias do Município e lançado no Diário Oficial do Município de Simão Dias tendo caráter de Convocação Eleitoral.