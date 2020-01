No dia 13 de janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, fará uma visita institucional ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Segundo informações do próprio TRE-SE, a agenda faz parte de um cronograma de visitas aos tribunais de Sergipe com o objetivo de ampliar a cooperação e integração entre os órgãos do Poder Judiciário.

O presidente do TRE-SE, Des. José dos Anjos disse que a presença do presidente do STF em Sergipe é um fato de relevância histórica e lembrou que, embora dividido em órgãos, o Poder Judiciário é um só.

“Essa aproximação entre a Corte Suprema e os Tribunais regionais é digna de elogios. As expectativas são as melhores possíveis e estou certo que nosso encontro será muito produtivo”, afirmou José dos Anjos.

Por conta da visita, o horário de expediente do TRE-SE, que comumente é das 7h às 13h, será das 12h às 18h, conforme Portaria 1188/2019, publicada no Diário de Justiça Eletrônico n.237 no dia 19 de dezembro de 2019, página 03.