No dia 19 de janeiro, recebe o Influencer Fest Beneficent que visa a arrecadação de alimentos para famílias carentes. O evento acontece, às 16h, no Espaço Arraía, localizado no povoado Barro Preto.

O Influncer Fets Beneficent contará com apresentações de Helder Nascimento, Fabricio DR, Mariana Reis, Cassimiro Neto, Os Boyzinhos, Kassiano Boy, além de música eletrônica comandada pelos Dj Washington e Dj William.

Para curtir as apresentações basta doar 2kg de alimentos não perecíveis ou pagar a entrada no valor de R$ 5,00.