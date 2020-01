Em entrevista concedida ao globoesporte.com, o técnico do Lagarto, Ranielle Ribeiro,disse já ter uma ideia do time que colocará em campo para a estreia da equipe na competição, que acontece no próximo sábado, 11, contra o Dorense, no Estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores, às 15h30.

Contando apenas com dois remanescentes da última temporada na equipe titular, o zagueiro Breno e o atacante Ila, o time pode ir a campo com a seguinte escalação: Wellington, André, Breno, Yan, Raul; Lucas, Sapé, Anderson, Cascata; Ila e Júlio César.

Segundo o treinador, apenas uma ou outra modificação pode ocorrer até o final de semana. Ribeiro também falou sobre os jogos que a equipe fez durante a pré-temporada.

Análise da pré-temporada

Vale lembrar que o alviverde realizou três jogos preparatórios para a temporada 2020. No primeiro deles, goleou o Fluminense da Horta por 8 a 2; depois aplicou 3 a 0 no Clube Amigos da Bola; e por fim, perdeu para o time amador, Bandidos FC, da cidade de São Domingos, por 1 a 0. Todos os jogos foram realizados no Estádio Estadual Albano Franco, em Simão Dias, onde o Lagarto mandará seus jogos no início da temporada.

O treinador avaliou as partidas como proveitosas e destacou que mais importante do que os resultados, foi avaliar o desempenho dos atletas. “Então, deu para avaliar muita coisa, ver que os jogadores assimilaram tudo aquilo que foi trabalhado, pedido como ideia de jogo, claro que se encaixando na capacidade individual de cada um. Então, a preparação nos deu um parâmetro para mostrar que estamos no caminho certo e que o nosso trabalho foi bem feito até aqui”, disse.