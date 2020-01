Os contribuintes que possuem imóveis na zona urbana do município de Lagarto já podem efetuar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2020. O boleto pode ser adquirido na Secretaria Municipal de Finanças ou pelo Portal do Contribuinte.

Segundo decreto assinado pela Prefeita Hilda Ribeiro, os cidadãos que efetuarem o pagamento em cota única do IPTU 2020 até o dia 28 de fevereiro receberão 20% de desconto, como forma de incentivo. Mas o pagamento do imposto pode ser dividido entre duas e quatro prestações a depender do valor.

Entretanto, vale ressaltar que o valor do IPTU correspondente a cada imóvel instalado na sede e na zona de expansão da cidade de Lagarto, o que pode torná-lo mais caro ou mais barato. Mesmo assim, é importante que os contribuintes estejam atentos aos prazos.

Já os carnês de pagamento emitidos pela Prefeitura Municipal de Lagarto começarão a ser distribuídos a partir do dia 20 de janeiro. Segundo Railson Souza, Diretor de Administração Tributária da Prefeitura de Lagarto, a medida se deve a organização necessária para assegurar a distribuição dos carnes corretamente.

Além disso, ele informou, em entrevista concedida na Rádio Comunitária Juventude FM, que os contribuintes que possuem mais de um débito referente ao IPTU junto a Prefeitura de Lagarto poderão, no Portal do Contribuinte, selecionar a dívida que pretende pagar.