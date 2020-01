O Confiança entrou em campo na última quarta-feira, 8, contra a equipe do Penapolense pela terceira e última partida da primeira fase da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Os gols saíram apenas na segunda etapa, aos 27 minutos, quando Matheus abriu o placar para a equipe paulista. Aos 40 minutos, Pedro igualou o placar, mas quatro minutos depois, o Penapolense anotou o segundo com Vitor, fechando o placar em 2 a 1 para os paulistas.

Com esta segunda derrota, o Confiança, que venceu o Goiás por 1 a 0 na estreia e perdeu a segunda partida por 2 a 1 para o Sertãozinho, está eliminado da Copinha. Tanto os goianos quanto os paulistas avançaram de fase.

Em clima de despedida

Outros dois times que já haviam se despedido de uma chance de classificação, mas que entraram em campo pela última rodada da primeira fase, foram Socorro e Vilhense-RO. As duas equipes empataram por 1 a 1 no estádio Novelli Jr.

A equipe de Rondônia saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. O empate do Socorro veio aos 34 minutos da segunda etapa com o zagueiro Paulo. Os dois times deixaram a competição com apenas um ponto na classificação final do grupo 15. Fluminense e Ituano avançaram de fase.