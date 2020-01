Com o objetivo de vistoriar os estádios que sediarão partidas promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como as da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro das séries B e D, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, esteve reunido com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Coronel Gilfran Mateus, na última quarta-feira, 8, na sede do quartel do Corpo de Bombeiros, em Aracaju.

Durante a reunião, que também contou com a presença do administrador da arena Batistão, Sidrack Marinho, os dirigentes fizeram um estudo do atual momento dos estádios disponíveis para sediar os jogos.

Além disso, também foi entregue um pedido de vistoria no Estádio Estadual Albano Franco, no município de Simão Dias, que será a casa do Lagarto na primeira fase do Sergipão 2020, e no estádio municipal Jairton Menezes, na cidade de Frei Paulo.

Isso porque as duas praças esportivas poderão receber partidas promovidas pela CBF, necessitando, assim, dos laudos do Corpo de Bombeiros. O pedido já foi protocolado e a corporação se comprometeu em fazer as vistorias o mais rápido possível.