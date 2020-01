Uma mulher de 41 anos foi alvejada, na última quarta-feira, 8, durante uma ação policial na BR 101, em Nossa Senhora do Socorro. O motorista do táxi alega que o disparo partiu da Polícia Militar de Sergipe (PMSE).

No vídeo que circula por grupos de WhatsAap, o motorista aparece nervoso: “Meu carro foi baleado pela polícia, eu estou com uma passageira baleada dentro do meu carro! Gente, por favor, venham me socorrer aqui!”

Segundo informações da major Evangelina, auxiliar da 5ª Seção do Estado Maior, o caso teria ocorrido após a rádio patrulha receber a informação, por volta das 15h, no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, de que homens estavam transportando drogas em veículos.

Os suspeitos teriam reagido a abordagem policial, sendo um deles atingido durante a troca de tiros, vindo a óbito no hospital, após ser socorrido. Um outro disparo teria acertado a face da passageira do táxi.

Em nota, a PMSE afirma que todas as medidas de socorro foram tomadas e que tanto a mulher quanto o suspeito foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE).

de acordo com a major Evangelista, no momento a paciente passa bem, mas continua internada e ainda passará por uma cirurgia para remoção da bala que teria ficado alojada em sua bochecha.

Ainda de acordo com a nota, a PMSE afirma que, quanto ao tiro que atingiu o táxi, deve-se aguardar perícia técnica, já que o veículo foi atingido de frente e que “a Polícia Militar não atira a esmo, exatamente para garantir a incolumidade e a segurança alheias”.

Segundo a PMSE, os fatos já foram encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil e serão apuradas conforme a lei.