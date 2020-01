Na noite da última terça-feira, 7, o Bar e Lanchonete Caldo de Cana, tradicional estabelecimento de Lagarto, esteve lotado em comemoração ao seus 50 anos de existência.

A programação envolveu um momento com o terço das Mães Rainha do bairro Horta e o grupo do Carmelo, do povoado Limoeiro. Parentes e amigos do proprietário, sr. Isarel Francisco, marcaram presença.

No final ainda houve um show pirotécnico em homenagem ao estabelecimento que faz parte da vida dos lagartenses desde 1970.