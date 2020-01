O Olímpico foi a última equipe sergipana eliminada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time entrou em campo na tarde da última quinta-feira, 9, contra o Timon-MA.

O jogo aconteceu no estádio Abreuzão, em Marília, e os maranhenses começaram a construir a vitória ainda no primeiro tempo quando Luiz Gustavo e Alisson fizeram 2 a 0. O Timon ainda ampliou o placar no início da segunda etapa com o lateral João Vitor.

A equipe do Maranhão ainda foi em busca de mais um gol, o que obrigaria o Marília a vencer o Santos por quatro gols de diferença e conseguir quando Johnny, em um rápido contra-ataque anotou o quarto gol para o Timon, fechando o placar em 4 a 0.

Mais tarde Marília e Santos se enfrentaram e a partida terminou em 2 a 1 para o peixe, o que garantiu a classificação do Timon para a segunda fase da competição, em segundo lugar, com seis pontos. O time do interior de São Paulo ficou na terceira colocação com apenas três pontos, enquanto o Olímpico ficou na lanterna sem conquistar pontos na Copinha.