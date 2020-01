Um vídeo divulgado pelo jornal The New York Times, na última quinta-feira, 9, aparenta mostrar um míssil atingido o avião ucraniano que caiu no Irã e matou 176 pessoas. De acordo com o jornal estadunidense, o vídeo mostra uma pequena explosão no momento em que o míssil atingiu o avião, apesar deste não ter explodido em um primeiro momento.

As imagens teria sido obtidas de uma pessoa chamada Nariman Gharib. A aeronave caiu em Parand, próximo ao Teerã, capital iraniana. Não houve sobreviventes entre os que estavam a bordo.

Em pronunciamento realizado no mesmo dia, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau disse que múltiplas fontes de inteligência apontam foi derrubado por um míssil iraniano. Ainda segundo ele, a derrubada pode ter sido acidental, mas ressaltou que a investigação do caso precisa ser completa.

O primeiro ministro afirmou ainda estar dialogando com a chancelaria do Irã, já que 63 das 176 vítimas eram canadenses e 138 tinham o Canadá como destino final.