Em audiência pública realizada pela Comissão Estadual de Arbitragem, em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), na última quinta-feira, 9, foram divulgadas as equipes de arbitragem para a primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A1.

O evento aconteceu no auditório da FSF, com transmissão ao vivo nas redes sociais e site da entidade, além de contar com as participações de todos os diretores da Comissão Estadual de Arbitragem.

Ao todo 16 profissionais do apito estarão trabalhando na rodada de início do estadual em que serão realizados quatro jogos durante o final de semana, sendo dois no próximo sábado, 11 – um deles será entre Lagarto e Dorense – e os outros dois no domingo, 12 -com direito ao clássico entre Sergipe e Confiança.

Confira abaixo as equipes de arbitragem de cada partida:

Sábado (11/01)

15h30 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Fernando França, em Carmópolis:

Árbitro Central: Jackson Ribeiro Sobrinho

Assistente 1: Rodrigo Guimarães

Assistente 2: Daniel Vidal Pimentel

Quatro Árbitro: Ricardo Rogério da Silva

15h30 – Dorense x Lagarto, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins

Assistente 1: Ailton Farias da Silva

Assistente 2: Emerson Fontes Santos

Quatro Árbitro: Marcelo Soares da Silva

Domingo (12/01)

15h30 – América de Pedrinhas x Itabaiana, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

Árbitro Central: Fábio Augusto Santos Sá

Assistente 1: Wendel Augusto Lino

Assistente 2: Leonardo de Jesus Silva

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo

16h – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Clériston Clay Barreto Rios – CBF

Assistente 2: Vaneide Vieira de Góes – CBF

Quarto Árbitro: Eloane Gonçalves Santos