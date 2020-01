No próximo dia 28 de janeiro, o Senador da República Alessandro Vieira (Cidadania-SE) estará em Lagarto para oficializar a pré-candidatura do empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania) na disputa pelo cargo de Prefeito Municipal nas eleições deste ano.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, o local para sediar o ato político ainda não foi definido, muito embora o mesmo deva ocorrer no período da tarde. Já o pré-candidato a vice-prefeito da chapa não será anunciado.

Nininho da Bolo Bom foi eleito pré-candidato pela quarta via, liderada pelo Cidadania, após uma pesquisa de intenções de votos junto aos cidadãos que, segundo o partido, querem uma renovação no quadro político lagartense nas eleições municipais.

Relembre: Pesquisa consagra Nininho da Bolo Bom como pré-candidato a prefeito de Lagarto

Com a oficialização da pré-candidatura do empresário, a disputa agora é para saber quem será o seu pré-candidato a vice que pode não ser do Cidadania, mas de outras siglas partidárias menores. E é neste quadro que tem sido ventilado o nome do ex-delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Estado da Segurança Pública e da Ordem Pública de Lagarto, Kércio Pinto.

Cabe destacar que a indicação de Nininho, que tem percorrido diversas comunidades lagartenses buscando alianças para a disputa pelo Executivo Municipal de Lagarto, faz parte do objetivo do Cidadania de lançar candidatura se não em todos, mas nos principais municípios sergipanos. Tal meta é vista por muitos como uma pavimentação do senador rumo a disputa pelo Governo do Estado de Sergipe.