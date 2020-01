A paciente Josiele, 24 anos, foi surpreendida na tarde dessa quinta-feira, 9, na clínica médica do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) com comemoração de aniversário surpresa, com direito a bolo, bolas, mensagem de felicitação e repertório musical. A iniciativa partiu da equipe multiprofissional da unidade hospitalar, que percebeu a paciente referir em atendimentos individuais a data do aniversário como sendo algo especial para ela.

“Foi importante para mim porque me fez bem; apesar das dificuldades, iniciativas como esta são importantes porque mudam a rotina, faz a gente esquecer um pouco do problema, da situação”, comentou a aniversariante. “Antes estava com dor, mas aliviou porque esqueci do problema em si”, disse. “Achei ótimo, foi maravilhoso”, complementou Josiele.

“A equipe abraçou a causa de fazer especial esse dia dela, comemorando o seu aniversário junto com familiares e amigos”, ressaltou Ana Claudia, terapeuta ocupacional do HUL e uma das integrantes da equipe multidisciplinar do hospital. “E aí a emoção e alegria foram contagiantes; e também não há como descrever o bem-estar que sentimos em proporcionar esse momento”, observou.

Ainda de acordo com a profissional, o objetivo foi também proporcionar apoio psicossocial, auxiliando na vivência do contexto hospitalar e no processo de adoecimento e hospitalização. “Com atividades significativas e prazerosas”, destacou. “A nossa intenção é alcançar a integralidade do sujeito no cuidado prestado e acolher as demandas específicas de cada paciente, num trabalho de acolhimento e humanização para além e em complemento às condutas médicas”, disse.

A comemoração de aniversário contou com a equipe de profissionais da clínica médica onde a usuária está internada há cerca de 20 dias, além de acompanhantes do setor e familiares da paciente. A usuária recebeu a seguinte mensagem dos profissionais da unidade hospitalar: “A equipe do HUL lhe parabeniza nesse dia tão especial! Que todos os dias de sua vida sejam preenchidos por muita paz, amor, fé, boas amizades, e que Jesus, na sua infinita bondade, conceda saúde, proteção e muitas bênçãos em sua vida”.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde