Durante a posse dos conselheiros tutelares de Lagarto, ocorrido no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a prefeita Hilda Ribeiro concedeu uma entrevista ao Portal Lagartense. Na oportunidade, a gestora falou sobre as eleições 2020.

De acordo com Hilda, ela prefere contornar esse início de 2020 com muita calma, “porque nós temos assuntos mais urgentes para resolver no município, onde eu tenho dedicado todas as horas da minha vida”.

No entanto, a prefeita é ciente de que as eleições estão chegando e que tem sido cobrada sobre o lançamento ou não de sua pré-candidatura a reeleição. Por isso, ela afirmou que está em dialogando com todo o seu agrupamento e que pretende intensificá-los nos próximos dias.

“O que eu mais tenho é respeito ao próximo e não seria diferente eu ter respeito ao nosso grupo, ao nosso partido, e agora nesse início de 2020, eu prefiro sentar com todos eles, com o nosso grupo, e ver se realmente é isso que a gente vai poder divulgar daqui a alguns dias. Se for pra eu ser a pré-candidata, nós vamos juntar todo mundo e falar”, disse.

Ainda segundo a prefeita, a sua ida para a disputa eleitoral é uma questão que deve ser discutida com muita cautela, uma vez que este assunto “é importante pra mim, pra minha família, para todos que seguem a gente e para a população também. Eu tenho respeito e carinho por todos e eu espero sentar, para nos próximos dias entrar num acordo para poder resolver isso e anunciar para todos se isso realmente vai acontecer”.

Com a decisão da prefeita de dialogar e respeitar a decisão do seu grupo, pode-se concluir que ela irá sim a disputa. Uma vez que, ao que se pode notar nas ruas e também nas redes sociais, muitos dos seus correligionários já a tem como pré-candidata natural a reeleição.