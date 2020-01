O Lagarto enfrenta, neste sábado, 11 a equipe do Dorense no Estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores. O jogo acontece, às 15h30, e marca a primeira partida do alviverde no Sergipão 2020.

O time se preparou para a competição realizando três jogos treinos contra o Fluminense da Horta; Clube Amigos da Bola; e o time amador, Bandidos FC. O verdão dois dos três jogos, aplicando uma goleada por 8 a 2, depois vencendo por 3 a 0 e perdendo o último jogo, respectivamente, por 1 a 0.

Contando apenas com dois remanescentes da última temporada na equipe titular, o zagueiro Breno e o atacante Ila, o time pode ir a campo com a seguinte escalação: Wellington, André, Breno, Yan, Raul; Lucas, Sapé, Anderson, Cascata; Ila e Júlio César.

O trio de arbitragem que comandará a partida será composto por: Marcel Phillipe Martins (árbitro central); Ailton Farias da Silva (assistente 1); Emerson Fontes Santos (assistente 2). Além disso, a equipe contará com o apoio do quarto árbitro, Marcelo Soares da Silva.

Nova cara

Para a temporada deste ano, o time anunciou um pacotão de reforços, começando pela contratação do técnico Ranielle Ribeiro, que comandou a equipe do ABC-RN, em 2018-2019. Além dele, o time se reforçou com os seguintes atletas:

Wellington, ex-jogador do Globo-RN (goleiro); Yan, 20, ex-ABC (zagueiro) André Victor, 28, que teve sua última passagem pelo Picos-PI (lateral direito); Luiz Felipe, 21, ex-jogador do Globo-RN (lateral esquerdo); Raul, 34, passou por times como Bahia, América-MG, Mirassol-SP, entre outros (lateral esquerdo);

Jardson Sapé, sua última passagem foi pelo Anapolina-GO (volante); Rafinha, 23, atuou pelo Guarani de Palhoça (volante) Lucas Santos, 26, jogou as duas últimas temporadas pelo Potiguar-RN; Cascata, 37, jogo a última temporada pelo URT-MG (meia); Filipi Pires, 21, conquistou a série A do Campeonato Paraibano pelo São Paulo Crystal (meia);

Julio Cesar, 24, sua última passagem foi pelo futebol ucraniano (atacante); Anderson, 24, ex-ABC (atacante); Vinicius, 26, jogou pele Bonsucesso-RJ (atacante); Diego Vitor, 24, ex-Vitória das Tabocas, clube pernambucano (atacante).