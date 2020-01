Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo no lugar. No entanto, esta afirmativa parece ser só mais um crendice popular, pois o lagartense Flávio Rocha Santos, de 40 anos, levou uma moto zero quilômetro para casa, após ser sorteado pelo segundo ano consecutivo no Natal Premiado CDL.

“Em 2019, fui sorteado depois que uma menor de idade tinha preenchido o cupom. Dai como as regras não valiam, ela foi desclassificada e no segundo sorteio eu ganhei. Agora, faturei outra motocicleta de primeira. No começo, eu não acreditei, mas os amigos disseram que era verdade, porque estava na transmissão do Lagartense.

Foi ai que o Bob Seguros me ligou e confirmou. Com isso, eu tive uma grande alegria neste começo de ano, depois de ter perdido o meu pai no final de 2019. Acredito que ele também contribuiu para isso de lá de cima, agora eu tenho que pagar a caixa de cerveja que tinha prometido aos amigos caso ganhasse”, disse Flávio em entrevista ao Portal Lagartense.

O sortudo trabalha como encarregado de soldagem fora do município de Lagarto e tem um filho. Entretanto, foi diante de familiares, que ele confidenciou ao Portal Lagartense que pretende vender a motocicleta para investir em sua residência. “Eu já tenho um carro e investindo na casa dou mais conforto a minha família”, justificou.

Além de Flávio, o Natal Premiado CDL deste ano entregou um Fiat Mobi zerinho a Djaci Santos de J. Andrade. Morador do município de Salgado, ele foi sorteado após comprar itens para o lar na Gurupi Madeiras e Construções. No entanto, devido a distância, o mesmo não pôde estar no evento, que foi realizado no Centro Comercial José Brício.

Campanha do CDL Lagarto atingiu os objetivos

Com a premiação de R$ 40 mil, o Natal Premiado CDL deste ano conseguiu atingir o seu objetivo de movimentar e fortalecer o comércio local e retirar as pessoas da sua zona de conforto e colocando-as nas lojas credenciadas. É o que afirmou Charles Brício, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lagarto.

“Nossa avaliação é muito boa. Diante da situação que vivemos em nosso comércio e em nosso país, conseguimos distribuir mais de 300 mil cupons. Por isso, quero agradecer a todos os clientes que compraram nas lojas que aderiram ao Natal Premiado e espero que os ganhadores continuem comprando no comércio de Lagarto”, comemorou Brício.

Ainda na entrevista, Charles Brício afirmou que a campanha de 2020 será ainda melhor que a de 2019 e que o CDL Lagarto espera com muita expectativa a adesão de mais lojas à campanha. Diante disso, o empresário Júnior Confecções, recém-chegado em Lagarto, aproveitou para elogiar a proposta do Natal Premiado.

“Esse foi mais um brilhante trabalho desenvolvido pela CDL Lagarto. Posso garantir que essa iniciativa estimula muito o comércio, pois as pessoas criam uma expectativa muito boa em fazer uma compra e depois sair com uma moto ou um carro zero quilômetro. Isso é algo sensacional e a CDL está de parabéns por estar sempre dando prêmios a altura do comércio da cidade”, destacou.