Por volta das 22h, da noite desta sexta-feira, 10, um homem ainda não identificado foi vítima de homicídio no centro da cidade de Lagarto. Segundo informações preliminares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o caso ocorreu na Travessa Filadelfo Dórea, numa vila conhecida por “Vila dos Quartinhos”.

Segundo o 7ºBPM, a vítima ainda não foi identificada devido a posição em que seu corpo fora encontrado. No entanto, o órgão informou que a morte foi provocado por golpes da ferramenta picareta desferidos sobre sua cabeça.

Após o crime, o 7ºBPM ainda informou que a vítima estava em companhia de um inquilino conhecido por “Carira”. De acordo com as autoridades, ele é o principal suspeito pela autoria do crime. Uma vez que sumiu do local e, por isso, algumas diligências foram realizadas a fim de encontrá-lo.

A ação policial obteve sucesso e os policiais efetuaram a prisão de Élio de Jesus Santos, o Carira. “A princípio negou autoria, porém suas mãos estão sujas de sangue, possivelmente da vítima, além de declaração da Testemunha que afirma que o acusado lhe confessou ter cometido o crime. O autor, ainda possui mandado de prisão em aberto por furto”, completou o 7ºBPM.