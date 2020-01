O galpão localizado na Rua Boa Vista, n° 220, Bairro Cidade Nova está disponível para ser alugado.

O espaço tem medidas 70m de frente por 30m de fundo e conta com sala de refeitório, sala de reuniões, três banheiros, alem de poço artesiano.

Os interessados devem entrar em contato com Júnior através do telefone (79) 99943-7670, ou com Fernando pelo número (79) 99904-2569.