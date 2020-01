O Lagarto fez sua primeira partida pelo Campeonato Sergipano 2020 na tarde deste sábado, 11, no Estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores, contra a equipe do Dorense.

O time teve apenas uma mudança em relação a escalação adiantada pelo técnico Ranielle Ribeiro, com a entrada do atacante Thiago Santos no lugar de Júlio César. Sendo assim, o time foi a campo com o goleiro Wellington; o lateral direito, André; os zagueiros Breno e Yan; e Raul na lateral esquerda; no meio campo foram escalados os volantes Lucas Santos e Jardson Sapé, Anderson, e o meia Cascata; no ataque, Ila e Thiago Santos.

A partida foi movimentada e equilibrada, apesar de uma leve superioridade do Lagarto na posse de bola, durante o primeiro tempo. Entretanto, os goleiros pouco trabalharam. Na segunda etapa, o Lagarto conseguiu segurar ainda mais a bola no pé, e o técnico Ranielle Ribeiro utilizou as três alterações a que tinha direito.

Aos 28 minutos o capitão da equipe, Cascata foi substituído pelo meia Filipi Pires; aos 33, o treinador substituiu Ila por Vinícius, também atacante. E já no finalzinho da partida, saiu o Anderson para a entrada do Diego no ataque. Mas as modificações não surtiram efeito e o jogo terminou em 0 a 0.

Ao final do jogo, o técnico Ranielle Ribeiro disse que o sentimento no vestiário era de que o time poderia ter saído com a vitória.

“O Dorense por jogar em casa, em muitas situações jogou o jogo deles aqui, um jogo de ligação direta, totalmente diferente da nossa proposta. Então, isso nos gerou uma dificuldade. Eu acho que outra dificuldade que tivemos foi o campo. Eu parabenizei os meninos pela luta, porque, como falei, foi um jogo diferente da nossa proposta, um jogo de choque, de contato, de muita ligação direta. Nossos meias mal pegaram na bola porque ela fica transitando pelo alto e não se conseguia jogar, e quando tínhamos essa oportunidade, o campo não permitia (…) Já iniciamos o jogo com um ponto e esse ponto não se perde, no máximo se ganha mais dois, e esse ponto vai ser de grande valia para uma classificação lá na frente”.

Saiu na frente

Outro jogo que aconteceu neste sábado foi o confronto entre o Freipaulistano e a equipe do Boca Júnior. O atual campeão sergipano venceu a partida por 3 a 1 com gols de Neto, Acássio e João Grilo. Fabiano anotou o único gol do Boca no jogo.

Próximo desafio

O próximo jogo do Lagarto será no dia 18, às 15h30, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Simão Dias, onde o alviverde mandará seus jogos até a conclusão da reforma de seu estádio. A equipe enfrenta o América de Pedrinhas.