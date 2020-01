Um homem de 31 anos foi preso no último sábado, 11, após os policiais militares do 7° batalhão receberem denúncias de populares de que uma mulher havia sido agredida fisicamente por seu ex-marido, em Lagarto.

O fato ocorreu no logradouro conhecido como Estrada do Nilo. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Lagarto para as providências legais.