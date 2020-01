Policiais militares do 2º e 7° batalhão realizaram uma operação em povoados da cidade de Riachão do Dantas, na manhã do último sábado, 11, visando o combate de roubos na região.

Durante a operação, duas motocicletas com restrição de roubo/furto foram recuperadas e entregues à delegacia para que fossem devolvidas aos seus proprietários.

Segundo a polícia, uma das motocicletas chegou a ser comprada em um leilão por um cidadão que não conhecia a procedência ilícita dos veículos. O comprador prestou esclarecimentos e foi convidado para comparecer a delegacia de Riachão para demais esclarecimentos.