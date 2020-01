Rivanete Moura Nascimento de Almeida (esposa) e demais familiares anunciam com pesar o falecimento de Jorge Pinto de Almeida, Conhecido como Jorge de Dorinha, ao tempo que convidam para o seu sepultamento logo mais as 16 horas, cujo féretro sairá da Panflan para o Cemitério Senhor do Bonfim.

A Família enlutada agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e piedade Cristã.