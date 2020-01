Na manhã do último domingo, 11, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) evitaram um possível homicídio no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto, ao conduzir um cidadão à Delegacia Regional do município.

Segundo o 7ºBPM, o cidadão de 35 anos teria tentado agredir um colega, na feira daquele povoado, chegando a buscar uma faca em sua residência para “resolver a contenda”, até que os ânimos foram acalmados com a chegada da polícia.

Mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) foi acionado e prestou socorro a vítima, que de acordo com a política não teve nenhuma lesão grave.