Só na Prefeitura de Presidente Figueiredo, no Amazonas, são ofertadas 348 vagas. Já na Prefeitura de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, os salários chegam a R$ 19.764,86.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja abaixo os detalhes dos concursos que abrem inscrições nesta segunda-feira:

Prefeitura de São Miguel do Araguaia (GO)

Inscrições: até 23/01/2020

19 vagas

Salários de até R$ 2.422,26

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Veja o edital

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito (MG)

Inscrições: até 09/05/18

30 vagas

Salários de até R$ 5.769,42

Cargos de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Campos do Jordão (SP)

Inscrições: até 06/02/2020

135 vagas

Salários de até R$ 4.923,13

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT)

Inscrições: até 09/02/2020

27 vagas

Salários de até R$ 19.764,86

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Pequeri (MG)

Inscrições: até 11/02/2020

37 vagas

Salários de até R$ 3.465,38

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Aeronáutica

Inscrições: até 12/02/2020

156 vagas

Cargos de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Contagem (MG)

Inscrições: 13/02/2020

7 vagas

Salários de até R$ 4.229,81

Cargos de nível superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Tapira (MG)

Inscrições: até 14/02/2020

6 vagas

Salários de até R$ 4.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Xaxim (SC)

Inscrições: até 14/02/2020

5 vagas

Salários de até R$ 5.596,09

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Ituporanga (SC)

Inscrições: até 27/01/2020

112 vagas

Salários de até R$ 15.607,87

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Veja o edital

Prefeitura de Lontras (SC)

Inscrições: até 12/02/2020

38 vagas

Salários de até R$ 7.434,52

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Brejolândia (BA)

Inscrições: até 24/01/2020

58 vagas

Salários de até R$ 7.500,00

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Veja o edital

Prefeitura de Trindade do Sul (RS)

Inscrições: até 11/02/2020

27 vagas

Salários de até R$ 12.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de São José do Belmonte (PE)

Inscrições: até 24/01/2020

65 vagas

Salários de até R$ 1.039,00

Cargos de nível alfabetizado

Veja o edital

Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – AMAZUL (SP)

Inscrições: até 09/02/2020

67 vagas

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM)

Inscrições: até 17/01/2020

348 vagas

Salários de até R$ 2.455,35

Cargos de nível fundamental e superior

Veja o edital

Prefeitura de Campo Florido (MG)