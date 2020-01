No último dia 02 de janeiro, o empresário Armando Fontes foi reconduzido à Presidência da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lagarto. A decisão foi unânime e, com isso, Armando permanecerá à frente da associação por mais três anos.

Em breve entrevista concedida ao Portal Lagartense, durante a realização do Sorteio do Natal Premiado CDL, Armando classificou sua recondução ao órgão como “mais um grande desafio”, que pretende cumprir com total entrega.

Além disso, Armando se mostrou bastante feliz com sua recondução e mesmo diante das dificuldades inerentes a Apae Lagarto, sobretudo relacionadas as questões financeiras para a manutenção dos serviços, o presidente disse que espera poder continuar contando com o apoio da sociedade.

Cabe destacar que, em sua primeira gestão, Armando enfrentou graves crises financeiras na Apae e teve que investir em campanhas para aumentar a arrecadação e conseguir manter aquela instituição aberta. Como resultado, ele viu o número de sócios crescerem e investimentos chegarem, a exemplo de emendas do Senador Alessandro Vieira e veículos destinados pelo deputado federal Fábio Reis.