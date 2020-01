Como de tradição, a Prefeitura Municipal de Lagarto deu início, em janeiro de 2020, a realização dos tradicionais Natal dos Povoados. Com a previsão de ir a outras dezenas de comunidades, a iniciativa desencadeada pela gestão municipal já percorreu os povoados Campo do Crioulo, Jenipapo e Tanque.

Nesses povoados, os natais têm conseguido reunir milhares de cidadãos lagartenses para curtirem momentos de descontração e música ao vivo de artistas e bandas, que em sua grande maioria são da cidade de Lagarto.

Entretanto, para além da importância tradicional para as comunidades, os natais têm sido vistos pela classe política lagartense como um importante momento para realizar visitas aos correligionários e o famoso corpo a corpo com os eleitores, a fim de fortalecer os seus nomes para a disputa eleitoral de 04 de outubro.

Um exemplo disso está nos Natais do povoados Jenipapo e Tanque, ocorrido no último fim de semana. Neles, a prefeita Hilda e o deputado federal Gustinho Ribeiro, do Bole-Bole, realizaram visitas a apoiadores, simpatizantes e correligionários e posaram para fotos com populares. Nas oportunidades, eles estiveram acompanhados de nomes como o dos pré-candidatos a vereador Eduardo Maia e Aloísio Andrade (Prefeitinho), além de secretários municipais e lideranças locais.

Pela ala do ex-prefeito Valmir Monteiro, o deputado estadual Ibrain Monteiro, um dos pré-candidatos a prefeito de Lagarto pelo grupo, aproveitou a oportunidade para se reunir a família e amigos. No povoado Tanque, Ibrain se encontrou com personas como a prefeita Simone Andrade, de Riachão do Dantas, e apoiadores locais. “O abraço, o sorriso, o aperto de mão e até naquele “tchauzinho” disfarçado em meio a multidão, mostra a confiança que a população tem em nós e ao mesmo tempo que #NossaForçaVemDoPovo”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

Pela ala Saramandaísta, o pré-candidato a prefeito Sérgio Reis fez o corpo a corpo com as comunidades acompanhado dos vereadores Gilberto da Farinha e JC e amigos. “Só tenho a agradecer à receptividade da população do Jenipapo […] É com esse carinho que a gente ganha força para seguir fazendo diferente”, escreveu Sérgio Reis.

Já pela quarta via, o empresário Nininho da Bolo Bom, pré-candidato a prefeito de Lagarto pelo Cidadania, esteve no povoado Jenipapo acompanhado do ex-secretário Itamar Santana, que é pré a vereador e presidente municipal do partido em Lagarto, Ivanilton e Caju do Jenipapo. “Comunidade muito importante para o novo município, rica da agricultura e de seu povo, merece uma atenção e assistência especial. É necessário que a comunidade se envolva na política e perceba o poder que ela tem! Vamos juntos”, disse Nininho em suas redes sociais.

Cabe destacar que o período oficial de campanha é de pouco mais de 40 dias. Por isso, atos como esse ajudam os pré-candidatos a se aproximarem da população, angariar eleitores e alinharem os seus discursos para a campanha. Já o resultado de tudo isso será visto no próximo dia 04 de outubro de 2020, quando da abertura das urnas eleitorais.