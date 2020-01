As eleições municipais acontecem apenas em outubro, mas a cada dia surgem novidades nos bastidores da política. Dessa vez, o site Lance Político divulgou uma revelação feita pelo ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) em um grupo de WhatsApp intitulado “Simão Dias em debate” sobre quem será o pré-candidato lançado por seu partido para a prefeitura do município.

No grupo, composto por lideranças políticas de Simão Dias, Montalvão, um dos membros do grupo, perguntou ao ex-senador se ele seria candidato no município. Entretanto, Valadares respondeu que sua transferência de domicílio eleitoral será a apenas para fortalecer a candidatura de outra pessoa.

“Montalvão, já estava esquecendo de lhe responder. Cristiano [Viana] é o candidato do PSB a prefeito. A minha transferência de título de eleitor para Simão Dias, é para fortalecer a candidatura de um amigo fiel, um companheiro dedicado que nunca se acovardou ante a pressão do poder. Como eleitor terei mais proximidade com aqueles que cobram a minha participação política em Simão Dias” revelou Valadares.