A tarde do último domingo, 12, foi de clássico estadual entre Sergipe e Confiança. O jogo aconteceu no Estádio Estadual Lourival Baptista, popular Batistão. Também no ano passado, as duas equipes se enfrentaram logo na primeira rodada do Sergipão.

Apesar do Sergipe ter começado um pouco melhor, as melhores chances foram do azulino que abriu o placar com o zagueiro Nirley, que cabeceou para o gol após cobrança de falta próxima a entrada da área.

E mesmo aumentando ainda mais a pressão durante o jogo, quem conseguiu balançar as redes foi a equipe do Sergipe, pouco antes do intervalo, após Ítalo perder a bola perto do meio-de-campo, resultando em um contra-ataque finalizado por Anselmo Tadeu que igualou o placar.

No segundo tempo a partida seguiu movimentada com a equipe do Confiança apresentando um volume de jogo um pouco maior. Mas o clássico só foi definido aos 48 do segundo tempo, depois que o time proletário cobrou um lateral para dentro da área do adversário. A defesa do Sergipe tentou afastar, mas a bola acabou caindo nos pés de Ítalo que teve tranquilidade para finalizar para o gol, se redimir pela falha no primeiro tempo, e fechar o placar em 2 a 1 para o Confiança.

Com a vitória, o time está na terceira colocação atrás do Freipaulistano que venceu o Boca Júnior por 3 a 1 e do Itabaiana, que lidera o estadual, após derrotar o América de Pedrinha por 4 a 2. Já o Sergipe aparece na sexta posição, uma a frente da zona de rebaixamento.

Segunda rodada

Na próxima partida do estadual, o Sergipe enfrenta o Boca Júnior no domingo, às 15h30, no João Hora. Enquanto isso, o Confiança visita o Freipaulistano, atual campeão sergipano, no sábado, às 16h.