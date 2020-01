Depois do Povoado Crioulo de Cima, foi a vez do Jenipapo receber o tradicional natal dos povoados, que conta com o apoio da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte.

O evento aconteceu na noite do último sábado, 11, e contou com as apresentações dos artistas: Maycon F13, Big Love e o novo fenômeno do arrocha, Kaelzinho Ferraz, que embalou a multidão de mais de 5 mil pessoas.

No domingo, 12, foi a vez do Povoado Tanque realizar o sua festividade, organizada pela associação dos moradores e pelo líder comunitário Rubinho do Tanque.

A diversão começou cedo, com bandas locais, arrastando o público ao som do frevo. A alegria contagiou todos que estavam presentes, crianças, adultos e até idosos, foi pra todas as idades.

Se apresentaram no palco, Os Moraes, Elisley a Jóia Rara e a tão aguardada da festa, a banda Alma Gêmea.