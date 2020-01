Na última sexta-feira, 10, equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam dois homens suspeitos de cometerem um homicídio na cidade de Lagarto, Centro-Sul de Sergipe.

Os policiais foram acionados por volta das 22h para averiguar a informação de que havia ocorrido um homicídio na “Vila de Zé Pimenta”, localizada no centro da cidade. Ao chegarem no local encontraram a vítima sem vida, conforme constatação da equipe médica local.

Após uma denúncia anônima, os militares iniciaram as buscas pelos suspeitos, que foram localizados enquanto ainda se deslocavam pela região central de Lagarto.

Durante a abordagem, um dos homens disse aos policiais ter ouvido do seu companheiro a confissão do crime e, inclusive, afirmou que ele permanecia com as mãos sujas de sangue.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Lagarto para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas, e foi confirmado que um deles possuía mandado de prisão por furto em aberto, expedido pela Comarca do município de Carira.

Fonte: Ascom/PM