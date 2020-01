Entre o dia 05 de março e 03 de abril estará aberta a chamada Janela Partidária, período em que os vereadores poderão deixar as siglas às quais estão filiados, sem perder o mandato. E em Lagarto, onde a disputa política é acalorada, já tem vereadores de olho nesse processo.

O momento é de muita movimentação e conversas nos bastidores, para a “arrumação” nos partidos. É que este ano não haverá coligações proporcionais e, por isso, os parlamentares estão fazendo seus cálculos políticos, analisando qual sigla oferece melhores possibilidades eleitorais.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, pelo menos oito vereadores de todas as forças políticas presentes no poder legislativo lagartense já iniciaram as tratativas para mudar de partido, visando as eleições do próximo dia 04 de outubro.

Pelo agrupamento da prefeita Hilda Ribeiro (SD), as informações indicam que os vereadores Fábio Frank, Jailton da Mercearia, Gordinho da Laranja, Soró da Brasília, Acácia Ribeiro e Vaguinho da Estação devem migrar do Partido Republicano Progressista (PRP) para o Solidariedade.

Pela ala oposicionista liderada pelo agrupamento Saramandaia, Alex Dentinho deve deixar o Republicanos (antigo PRB) e migrar para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que deve continuar contando com os vereadores JC e Marta da Dengue. Além disso, o mencionado partido deve receber a adesão da vereadora Creusa dos Oiteiros (Cidadania).

Procurada pelo Portal Lagartense, Creusa disse que a sua mudança ainda será discutida com as pessoas que a ajudaram a vencer na última eleição municipal. No entanto, embora seja da ala saramandaísta, a vereadora não informou para qual partido deve migrar caso aproveite a Janela Partidária.

Por falar em Cidadania, que está encampanado uma quarta via no pleito vindouro, este deve perder também o vereador Clayton Moore para o Solidariedade, da prefeita Hilda Ribeiro. Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, Clayton pode ser expulso do Cidadania se não sair por livre e espontânea vontade, já que está aliado a atual gestão.

Outra informação vinda dos bastidores da política lagartense indicam que o vereador Eduardo de João Maratá, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto, deve deixar o Partido da República (PR) e ingressar no Partido Social Cristão (PSC), do ex-prefeito Valmir e seu filho e deputado estadual Ibrain Monteiro.

Cabe destacar que as mudanças acima elencadas ainda estão sendo discutidas entre as partes interessadas. Por isso, elas podem ou não ocorrer. No entanto, algumas mudanças podem ser vistas como esperadas, a exemplo do vereador Alex Dentinho, que é autodeclarado Saramandaia de carteirinha. “Hoje o Saramandaia deve sair com o MDB, PSD e DEM, então se eu mudar, muito provavelmente, será para o MDB”, disse o vereador.